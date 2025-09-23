Christian Martínez Guadalupe, ‘Cri-Cri’, asegura que su primo Jefferson Farfán le dio “una puñalada directamente en el corazón”, tal como lo adelanta en su próxima aparición en ‘El Valor de la Verdad‘ con Beto Ortiz. El familiar del exfutbolista, quien estuvo casi un año recluido por una acusación de abuso sexual, revela la profunda decepción que siente hacia quien considera su hermano, mientras que atribuye su libertad al incansable esfuerzo de su madre para probar su inocencia. “Si no fuera por ella, seguro me quedaba 20 años adentro”, confiesa en un emotivo momento del programa.

“Me dolió bastante que salga de él”, expresa ‘Cri-Cri’ sobre la ‘Foca’ Farfán, a quien responsabiliza de una traición que califica como un nuevo entierro. El invitado añadió que sintió que su primo “lo desenterró para apuñalarlo nuevamente”, lo que refleja la magnitud del quiebre en su relación.

