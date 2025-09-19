El brutal crimen de la abogada Xiomara Flores Bazán en el distrito de Comas, quien fue acribillada frente a sus hijas, podría desencadenar una guerra entre bandas criminales que disputan el control de las extorsiones en Lima Norte. El ataque, ejecutado por sicarios que dispararon once veces contra su vehículo, dejó a dos de las menores en pronóstico reservado, mientras que las investigaciones preliminares señalan que el verdadero objetivo era su esposo, Víctor Santos Olascagua, presunto integrante de la banda “Los Injertos del Norte“. Este hecho, que evidencia la cruenta lucha por las plazas de cobro ilegal, expone cómo las familias se convierten en víctimas colaterales de un conflicto delictivo que opera con total impunidad y violencia extrema.

Las autoridades investigan si el homicidio constituye una retaliación directa contra Santos Olascagua, vinculado al cabecilla recluido Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, o una advertencia para amedrentar a facciones rivales. La hipótesis de una venganza toma fuerza, dado que las bandas suelen atacar a los familiares como método de presión, lo que agrava la situación de seguridad en distritos como Comas, donde los enfrentamientos son constantes. Este crimen no solo deja en la orfandad a tres niñas, sino que alerta sobre la escalada de violencia que podría intensificarse, desatando una nueva ola de ataques entre grupos organizados.

