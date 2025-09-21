Los asesinos de Julio César Zapata no solo lo descuartizaron, sino que ahora amenazan con eliminar a su familia, exigiéndole el pago de una deuda que ellos asegura que él dejó. Aunque la madre, doña Auria, les responde con una valentía conmovedora, los criminales, que se atribuyen al Tren de Aragua, insisten en sus amenazas, las cuales llegaron incluso a su hermana en España. Julio César fue secuestrado, dopado y torturado durante tres días antes de ser ultimado con un corte profundo en el cuello.

A once días del hallazgo de su cuerpo en un basural de San Juan de Miraflores, el terror persiste porque los victimarios se sienten impunes, ya que usaron la billetera digital de la víctima cerca de su casa y abandonaron el cadáver frente a una cámara de seguridad. El principal misterio radica en la joven colombiana ‘Diana’, con quien el joven tenía una cita la noche de su desaparición, pues su paradero se desconoce y sería clave para la investigación que la familia reclama con desesperación.

