El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de un fallido intento de asesinato cuando su caravana fue atacada en la provincia de Cañar, en medio de un contexto de intensas protestas y movilizaciones sociales. El hecho se produjo mientras el mandatario se dirigía a presidir un evento público para anunciar proyectos de infraestructura en la región andina del país.

Respuesta oficial y controversia social

De acuerdo a las autoridades ecuatorianas, alrededor de 500 personas bloquearon el paso de la caravana y lanzaron piedras al vehículo presidencial, además de identificarse señales de impactos de bala en el automóvil blindado que transportaba al presidente. A pesar de la gravedad del suceso, Daniel Noboa no sufrió heridas y logró completar su agenda oficial, incluyendo la inauguración de obras y la firma de convenios para el desarrollo local. Tras el ataque, cinco personas fueron detenidas bajo cargos de tentativa de asesinato y terrorismo, según confirmó la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano.

El gobierno presentó inmediatamente una denuncia formal ante la Fiscalía para exigir que el atentado no quede en la impunidad. Noboa, en un acto público posterior, se dirigió a la ciudadanía asegurando que “no permitirá que vándalos detengan el progreso del país” y enfatizó que “la ley se aplicará para todos”. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) –que lidera el paro nacional en protesta por la eliminación de subsidios al combustible– denunció que la violencia también afectó a manifestantes pacíficos y calificó las detenciones de “arbitrarias”.

Contexto de crisis política y social

Ecuador atraviesa una compleja ola de movilizaciones, bloqueos y tensiones surgidas tras la eliminación de subsidios al diésel decretada por el gobierno. Las protestas, encabezadas por organizaciones indígenas y diversos sectores sociales, han incrementado la conflictividad, desembocando en disturbios que ahora alcanzan al presidente en ejercicio.

Pese al ataque, Noboa se mostró desafiante y continuó cumpliendo con su agenda oficial, reafirmando su postura de no ceder ante la violencia y el caos. La comunidad internacional ha expresado preocupación por la estabilidad democrática en Ecuador, especialmente frente a incidentes que ponen en riesgo la seguridad del jefe de Estado.

Las investigaciones continúan y el caso se mantiene abierto

El vehículo presidencial se encuentra bajo peritaje para determinar la magnitud del ataque, mientras la policía y la fiscalía siguen recabando pruebas y testimonios. Los cinco detenidos enfrentarán procesos por tentativa de asesinato y terrorismo, en un hecho que marca un nuevo capítulo en la convulsa coyuntura ecuatoriana.

El gobierno ha reforzado las medidas de seguridad en torno al presidente y sus ministros, además de instar a las organizaciones sociales a retomar la senda del diálogo para evitar una mayor escalada de violencia y garantizar la gobernabilidad en el país andino