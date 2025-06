En medio de una tormenta mediática por los conflictos familiares que involucran a su hija y a su esposo, Mariella Zanetti ha vuelto a captar la atención del público. Esta vez, no por declaraciones directas, sino por un gesto digital que ha desatado una ola de especulaciones: un “me gusta” en una publicación que habla sobre dejar a la pareja mientras se finge normalidad.

Un “like” que dice más que mil palabras

La publicación en cuestión, compartida en TikTok, decía: “Esa sensación extraña de ir preparándose psicológicamente para dejar a tu pareja mientras, al mismo tiempo, te comportas como si no estuviera pasando nada”. El hecho de que Zanetti haya reaccionado positivamente a este mensaje ha sido interpretado por muchos como una señal de que su matrimonio con Javier Blondet podría estar atravesando un momento delicado.

Este gesto cobra mayor relevancia considerando el reciente escándalo protagonizado por su esposo y su expareja, Farid Ode, quien acusó a Blondet de maltratar a su hija, Gamille. La reacción de Zanetti, defendiendo públicamente a su esposo, generó críticas por parte del público y de figuras del espectáculo.

Entre la defensa y la duda

En una entrevista con Magaly Medina, Mariella aseguró que su postura se basa en la justicia y no en favoritismos: “Tengo que ser justa. No puedo hacer un escándalo más grande de lo que fue una situación que se salió de contexto”. Sin embargo, sus seguidores no han dejado de notar la aparente contradicción entre sus palabras y sus acciones en redes sociales.

El “like” ha sido interpretado por algunos como una forma sutil de expresar su frustración o incluso una señal de que estaría considerando una separación. Otros, en cambio, creen que podría tratarse simplemente de una reacción sin mayor intención.

¿Una relación en la cuerda floja?

Zanetti ha descrito en el pasado a su pareja como un “santo” y ha defendido la estabilidad de su relación. No obstante, los recientes acontecimientos han puesto en duda esa imagen. La presión mediática, los conflictos familiares y ahora este gesto en redes han alimentado la narrativa de una posible crisis matrimonial.

Por ahora, la actriz no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de su relación. Pero en el mundo del espectáculo, a veces un simple “me gusta” puede ser más revelador que una entrevista completa.

¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en la vida sentimental de Mariella Zanetti? El tiempo y sus redes sociales lo dirán.

