Cristian Benavente, quien no ha debutado hasta el momento con camiseta de Sporting Cristal, atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal, ya que se convirtió en papá por primera vez

Con un emotivo mensaje, la pareja del Chaval, la española Claudia Sanjurjo, dio a conocer la noticia al compartir las primeras imágenes del primogénito del futbolista, en las que se aprecia a él mirando con ternura a su recién nacido.

“De blanco y negro a color. Te amo”, escribió la joven, generando numerosas reacciones y felicitaciones de seguidores y amigos cercanos.

Aunque el mediocampista de 30 años aún no se ha pronunciado directamente en sus cuentas oficiales, la noticia ha tenido gran repercusión entre sus fanáticos, que ya sospechaban de la paternidad tras las recientes apariciones públicas de la pareja.

De hecho, el pasado 13 de junio, en Galicia (España), Benavente y Claudia celebraron un íntimo baby shower en compañía de familiares y amistades cercanas, lo que alimentó las especulaciones sobre la inminente llegada de su primer hijo.

