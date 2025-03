Antes de la contundente victoria de Portugal por 5-2 sobre Dinamarca en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League, Cristiano Ronaldo obtuvo un nuevo récord Guinness.

El delantero alcanzó 132 triunfos con la selección portuguesa, convirtiéndose en el jugador con más victorias en la historia de los combinados nacionales. Por ello, en la previa del encuentro, recibió una placa conmemorativa y fue reconocido por este logro.

A lo largo de su carrera, Cristiano ha acumulado impresionantes estadísticas y récords, tanto a nivel de clubes como con su selección. Hasta la fecha, el capitán ha disputado 219 partidos con Portugal, anotando 136 goles y brindando 46 asistencias.

