La comunidad de Rowan County, en Carolina del Norte, quedó en shock tras conocerse el caso de maltrato animal extremo que involucra a dos mujeres identificadas como Krystal Nicole Coble y Kimberly Ann Coble. Según el reporte policial, ambas fueron arrestadas por rociar con gasolina a un perro y luego prenderle fuego, provocándole quemaduras fatales.

El hecho ocurrió el pasado 25 de octubre, y fue denunciado por testigos que escucharon los gritos del animal y alertaron a las autoridades. El perro, de raza mixta, fue encontrado con quemaduras graves y trasladado de emergencia a una clínica veterinaria, donde lamentablemente murió horas después.

Investigación en curso y cargos penales

Las mujeres enfrentan cargos por crueldad animal agravada, conspiración criminal y uso ilegal de sustancias inflamables. La Oficina del Sheriff del condado confirmó que ambas fueron detenidas y se encuentran bajo custodia, mientras se realiza la investigación para determinar si hubo premeditación o antecedentes de violencia.

El caso ha sido catalogado como uno de los más crueles y perturbadores registrados en la región en los últimos años. “No hay justificación para este nivel de violencia. Es un acto que debe ser condenado con todo el peso de la ley”, declaró un vocero de la organización PETA, que ya ha solicitado que se les imponga la pena máxima.

Reacciones y llamado a la justicia

En redes sociales, miles de usuarios han expresado su indignación y exigido justicia para el perrito. El hashtag #JusticiaParaElPerrito se ha viralizado, acompañado de mensajes que piden endurecer las leyes contra el maltrato animal. “No podemos permitir que actos como este queden impunes”, escribió una activista en X.

El caso también ha reabierto el debate sobre la necesidad de protocolos de salud mental y control de violencia doméstica, ya que las acusadas tienen antecedentes de comportamiento agresivo. Las autoridades han pedido calma a la población y aseguraron que el proceso judicial se llevará con total transparencia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO