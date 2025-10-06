Expertos en salud mental explican las razones por las que menores de edad huyen de casa, un fenómeno creciente que registra casos casi semanalmente según la terapeuta Raquel Vivanco. El psiquiatra Carlos Bromley señala que el hogar se ha desdibujado como espacio seguro, donde ya no se cumplen las funciones básicas de protección, amor y comunicación afectiva.

Los especialistas coinciden en que los jóvenes no escapan sino que buscan sentirse protegidos y escuchados, una necesidad fundamental que el entorno familiar no está satisfaciendo. Vivanco revela que muchos adolescentes acuden a consulta describiendo hogares donde solo reciben gritos e insultos, lo que genera la fantasía recurrente de abandonar el hogar para encontrar alivio.

