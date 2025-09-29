La cuarta marcha de la “Generación Z“ terminó con heridos y 5 personas detenidas tras violentos enfrentamientos con la Policía Nacional frente al Congreso. Los manifestantes, quienes rechazan la gestión de Dina Boluarte y exigen una “democracia real”, utilizaron piedras y bombas molotov contra el bloqueo policial, lo que provocó una respuesta con gases lacrimógenos y perdigones.

El saldo de la jornada incluye más de diez heridos y cuantiosos daños materiales en el centro histórico de Lima, especialmente en la Plaza San Martín donde el patrimonio amaneció con pintas y destrucción. Monumentos recientemente restaurados sufrieron graves deterioros, lo que genera alarma sobre la protección del patrimonio cultural durante estas manifestaciones que congregan a jóvenes, gremios de transportistas y diversos colectivos civiles.

