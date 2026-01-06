El gobierno de Cuba ha confirmado la muerte de 32 soldados cubanos durante la operación militar que culminó con la detención de Nicolás Maduro, revelando la profunda integración de personal militar extranjero en el núcleo de seguridad del presidente venezolano.

Según el reporte, las víctimas, entre las que se incluyen coroneles y capitanes, eran miembros estratégicos del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas cubanas que estaban directamente a cargo de la protección de Maduro, lo que evidencia la desconfianza del mandatario hacia sus propias fuerzas armadas.

Vea también: María Corina Machado quiere compartir el ‘Nobel de la paz’ con Donald Trump

Esta dependencia de una guardia leal extranjera, a la que incluso se habrían incorporado elementos criminales a cambio de impunidad, configuraba un esquema de seguridad paralelo que colapsó durante los hechos, llevando al gobierno de La Habana a decretar duelo nacional por las bajas, un gesto que subraya la magnitud de la pérdida para su aparato de inteligencia y defensa.

La alta cifra de bajas entre el personal cubano especializado ilustra la ferocidad del enfrentamiento y el papel central que estas fuerzas jugaban en la sostenibilidad del régimen, actuando como un contrapeso interno dentro del dispositivo de poder venezolano.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO