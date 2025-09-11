El accionar policial durante la detención de dos ciudadanos colombianos en Surquillo ha sido cuestionado tras difundirse imágenes donde los efectivos muestran una reacción tímida ante las agresiones y burlas de los sospechosos. Los uniformados, quienes sorprendieron a los sujetos en flagrancia delictiva, fueron atacados con cuchillos oxidados que les causaron heridas profundas en los muslos, requiriendo atención médica y tratamiento continuo para prevenir infecciones.

A pesar de contar con el amparo legal del artículo 20 del Código Penal que los declara inimputables en estos casos, los agentes no utilizaron sus armas reglamentarias para repeler la agresión, lo que según expertos evidencia falencias en la capacitación para enfrentar situaciones de alto riesgo.

