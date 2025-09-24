Pamela López vivió un inesperado momento en su visita al programa de Ethel Pozo, cuando se enteró en vivo que su aún esposo Christian Cueva la había denunciado por violencia psicológica en Trujillo.

“Todavía lo voy a corroborar, porque ha sido justamente hace unos minutos, ingresando al canal. Un oficial me ha escrito a decirme que efectivamente tengo una denuncia por maltrato psicológico en Trujillo. Esperemos… Quiero ver la denuncia“, expresó con asombro.

La trujillana llegó al set con un vestido blanco como símbolo de paz y confesó que no esperaba atravesar esta situación, ya que aseguraba mantener comunicación cordial con Cueva por el bienestar de sus hijos. Pese al impacto, Pamela decidió mostrarse tranquila y hasta minimizó la importancia del tema, dejando entrever que no piensa dejarse afectar por las acciones legales que tome el futbolista.

Responsabiliza a Pamela Franco

Sin embargo, no dudó en apuntar hacia Pamela Franco como la posible responsable de esta denuncia. Según López, la cumbiambera habría sido quien indujo a Christian Cueva a demandarla, deslizando que detrás de este proceso judicial existiría la influencia de la actual pareja del jugador.

