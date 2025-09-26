Alquilar una casa vacacional requiere extremar cuidados para evitar las estafas que han aumentado considerablemente durante la temporada de playa. Los delincuentes operan mostrando fotografías o videos de propiedades que no les pertenecen, una modalidad que termina con el turista llegando a un lugar inexistente. Es fundamental realizar una videollamada con el arrendador para confirmar su identidad, un simple paso que puede evitar una experiencia traumática y la pérdida de dinero.

Otro consejo crucial es solicitar siempre un contrato y verificar que la persona que recibe el pago sea el propietario real de la vivienda. Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, como una casa de lujo con piscina a un precio irrisorio, suelen ser la carnada perfecta para los estafadores. Un precio de referencia realista para una casa que alberga a 18 personas ronda los 200 soles por persona, una información valiosa para detectar fraudes a tiempo y disfrutar de unas vacaciones tranquilas.

