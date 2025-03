Dos adultas mayores fueron captadas cuando robaban las pertenencias de un profesor de gimnasio, ubicado en un centro comercial del Callao. Se trata de ‘Las Elegantes’, dos mujeres que aparentaban ser inofensivas por su edad, pero que terminaron llevándose el morral del instructor en complicidad de otro sujeto que distrajo a la joven encargada del mostrador.

El agraviado indicó que las mujeres no levantaron sospechas debido a su edad. Si bien, indicó no haber perdido cosas de valor, las mujeres se llevaron importantes documentos que ahora deberá tramitar nuevamente. No se descarta que ambas mujeres sigan delinquiendo en otros locales.

