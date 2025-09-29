La alerta en Perú por esmaltes de gel con químicos cancerígenos se activa tras una advertencia europea sobre componentes tóxicos, los cuales son utilizados como endurecedores y fotoiniciadores en estos productos de popular uso estético. La DIGEMID e INDECOPI confirmaron que muchos de estos artículos circulan sin registro sanitario, lo que aumenta el riesgo para las consumidoras, ya que los químicos TPO y DMTA pueden provocar alteraciones genéticas y problemas de fertilidad con una aplicación continua.

El riesgo se amplifica para las manicuristas, quienes por su exposición diaria y la inhalación de vapores enfrentan un peligro mayor de desarrollar tumores. Los dermatólogos recomiendan revisar los ingredientes y usar aplicaciones que escaneen el código de barras, una medida preventiva esencial que, junto con trabajar en espacios ventilados y usar guantes, mitiga el daño potencial de este enemigo silencioso para la salud.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO