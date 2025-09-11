Fuertes olas en Tumbes mantienen en vilo a los pobladores de Zorritos, ya que podrían arrasar con las playas. Por su parte, la Marina de Guerra del Perú ha emitido una alerta por oleajes anómalos que alcanzarán su máxima intensidad el domingo, reviviendo el trauma de los destrozos de diciembre pasado. Los residentes, liderados por el presidente de la Asociación de Hoteles Juan Carlos Iglesias, denuncian el abandono estatal y han tenido que contratar maquinaria propia para reforzar las defensas costeras.

Vea también: Estudiantes indignados toman la universidad San Marcos: “Estamos en contra de la privatización”

La madrugada del miércoles una plataforma costera cedió ante el embate del mar, confirmando los peores temores sobre la capacidad de contención y la urgencia de intervención inmediata. Iglesias advierte que hoteles, restaurantes y viviendas colapsarán si no se actúa con celeridad, solicitando a la presidenta Boluarte movilizar recursos de las Fuerzas Armadas para mitigar el impacto inminente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO