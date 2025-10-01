Natalie Vértiz celebra con júbilo su cumpleaños rodeada de sus ‘pinkys’ en una exclusiva terraza de moda en Lima, tal como reveló Magaly Medina en su programa. La modelo, que sopló 34 abriles, compartió imágenes de una noche lujosa donde no faltó su esposo, Yaco Eskenazi, quien irradiaba amor y la acompañaba incluso en la pista de baile. Por otro lado, en otra celebración, la popular ‘Milechi‘ también festejó su onomástico junto a Xiomi Kanashiro y otras figuras del espectáculo, donde una particular tradición robó cámara: recibir dinero en efectivo como regalo, una práctica que genera curiosidad entre sus seguidores.

Mientras ‘Milechi‘ recibía billetes, en un entorno más íntimo, ‘Chechito’ engreía a su pareja, Angye Zapata, en su cumpleaños 24. El cantante, conocido como el ‘Bad Bunny de la chicha’, sorprendió a la joven con una serenata y una torta que destacó por su sencillez, demostrando que el cariño vale más que los lujos.

