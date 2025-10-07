Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un peligroso accidente en la Vía Expresa de Cusco, cuando perdió el control de su vehículo y chocó contra el enrejado central. Testigos del hecho, que grabaron la escena ante el temor de lo que pudiera ocurrir, observaron cómo el automóvil se desvió súbitamente de su carril hasta que sus llantas treparon la divisoria de la vía. El impacto, que llenó de indignación a los presentes, dejó la unidad severamente dañada, aunque el conductor resultó ileso milagrosamente.

La policía llegó de inmediato para detener al hombre, quien mostró una actitud de total indiferencia y hasta se burló de la gravedad del suceso. Esta irresponsabilidad al volante, que pudo tener consecuencias fatales, evidencia una vez más los peligros del alcohol en la conducción. El individuo, que no medía la magnitud del riesgo que generaba, fue puesto a disposición de las autoridades.

