Dos incendios forestales en simultáneo arrasan con el Valle Sagrado del Cusco, afectando gravemente el centro poblado de Uicho en el distrito de Urubamba. Las llamas, que iniciaron desde el mediodía del domingo, se extendieron de manera incontrolable por toda la falda del cerro consumiendo la vegetación nativa. Este siniestro, que mantiene en vilo a los habitantes, representa una grave amenaza para las viviendas aledañas y el frágil ecosistema de esta provincia cusqueña.

Las autoridades locales y bomberos trabajan contrarreloj para controlar las llamas, las cuales avanzan sin piedad por las laderas del valle. Los testigos reportan que el fuego podría expandirse hacia áreas pobladas, lo que ha generado alerta máxima entre los pobladores que observan impotentes cómo las llamas devoran su entorno natural en uno de los paisajes más emblemáticos del Perú.

