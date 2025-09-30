La flora y fauna del Cusco están en peligro por incendios forestales que arrasan el Valle Sagrado, específicamente en la comunidad de Parcco, distrito de Accha, donde el fuego lleva cinco días devorando pastizales y bosques. Mientras el incendio en Calca del Valle Sagrado ha sido contenido, el temor a que se reactive mantiene en alerta a las comunidades, que ya reportan daños irreparables en su biodiversidad.

Brigadistas, bomberos, policías y ejército trabajan sin descanso para sofocar las llamas que han causado pérdidas devastadoras, incluyendo la muerte de animales como caballos y vicuñas. Esta área, cercana a una zona de protección ambiental, sufre las consecuencias de la quema ancestral de pastos, una práctica tradicional que las autoridades intentan erradicar mediante campañas de sensibilización para prevenir futuros desastres ecológicos.

