Cuto Guadalupe sorprendió en redes sociales al presentar públicamente a su hija Ariana Candela, fruto de su relación con Giselle Zapata. El exfutbolista compartió una serie de fotografías para celebrar los 19 años de su engreída, en las que se le ve en distintos momentos familiares.

“Feliz cumpleaños Ariana Candela, mi hija adorada. Te amo. Dios te bendiga siempre”, escribió el tío de Jefferson Farfán en Instagram, generando inicialmente mensajes de felicitación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las imágenes que eligió para acompañar el saludo, donde se aprecia a Cuto dándole un beso en la boca a su hija. Esta muestra de afecto desató controversia entre sus seguidores, quienes cuestionaron la acción y dejaron duras críticas en los comentarios de sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook.

“A una hija no se le puede besar en la boca”, “¿qué padre besa a su hija en la boca?”, “hay límites, beso en la boca es una falta de respeto” y “¿por qué besan en la boca? De niña tal vez, pero no de adulta”, se leen entre los mensajes que generaron debate. Aunque Cuto quiso rendir un emotivo homenaje a Ariana, la polémica por el gesto terminó opacando la celebración de su onomástico.

