El Big Boss se rinde ante el sabor peruano

Daddy Yankee volvió a causar sensación en Perú, esta vez no por un concierto, sino por su inesperada visita a Lima. El artista puertorriqueño fue visto paseando por Miraflores y el Barrio Chino, donde degustó platos típicos como butifarra, picarones, chifa y chicha morada. “Aquí se come a otro nivel”, expresó en una entrevista, dejando claro que la gastronomía peruana lo conquistó por completo.

Durante su recorrido, el cantante también visitó el Mercado Santa Cruz y el restaurante Mayta, donde estuvo acompañado por el chef Jaime Pesaque. Su presencia generó revuelo entre los fanáticos, quienes lo reconocieron en las calles y compartieron videos en redes sociales. “La pasé demasiado bien”, comentó Yankee, reafirmando su amor por la cultura peruana.

¿Un proyecto culinario en camino?

Además de disfrutar la comida, Daddy Yankee dejó entrever que su visita podría estar relacionada con nuevos proyectos. El artista estaría evaluando abrir una cadena internacional de restaurantes junto a un socio peruano. Aunque no dio detalles, su interés por la gastronomía local parece ir más allá del paladar.

“Amando siempre la cultura en Perú y más la comida”, dijo el intérprete de “Gasolina”, quien también recibió un mensaje de bienvenida por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. En un video difundido en redes, el burgomaestre lo llamó “ciudadano más de Lima” y lo invitó a seguir explorando los atractivos turísticos de la ciudad.

Cercanía con el público y fe personal

Durante su visita, Daddy Yankee se mostró cercano con sus seguidores, firmando autógrafos, tomándose fotos y saludando desde balcones. En sus declaraciones, también compartió un mensaje espiritual: “Perú lo amo mucho, que recuerde toda la gente que Jesús es el camino de la verdad y la vida”, dijo ante las cámaras, reafirmando su fe cristiana.

La visita del “Cangri” se da en medio de su transición artística tras anunciar su retiro de los escenarios en 2022. Hoy, con nuevos proyectos personales y empresariales, Daddy Yankee demuestra que su vínculo con Perú sigue creciendo, esta vez desde la cocina.