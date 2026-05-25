Una vez más. Dalia Durán acusó a su expareja John Kelvin de haber agredido físicamente a su hijo de 16 años de edad, en dos ocasiones, al punto de casi matarlo.

La modelo cubana reveló que el adolescente “ha tenido que defenderme en muchísimas oportunidades” de su propio padre.

Según su testimonio, el cantante de cumbia también habría intentado asfixiar al menor en dos oportunidades.



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¿Por qué Dalia Durán denunció nuevamente a John Kelvin?

De acuerdo a un documento y testimonio expuesto en Magaly TV La Firme, Dalia Durán presentó una nueva denuncia policial contra John Kelvin por agresión.

En su relato por audio, la modelo cuenta que el cumbiambero entró a su casa, la agarró por el cuello y la golpeó delante de sus hijos.

Además, aseguró que el cantante no le permitió llamar a la seguridad del condominio donde ambos viven.

Esta dramática revelación fue cuestionada por Magaly Medina,”¿Qué tiene en su cabeza una mujer que puede soportar todo este maltrato?”.



El patrón de violencia y la dependencia emocional

A pesar de las reiteradas denuncias, Dalia Durán ha defendido a John Kelvin en múltiples ocasiones, sin importarle las críticas de aquellos que en su momento la defendieron.

La misma cubana admitió: “He sido una mujer vulnerable, sí, con dependencia emocional durante muchos años”.

También reconoció que “cometí un gravísimo error en cambiar mi versión, en querer defenderlo”.

Magaly cuestiona rol de madre de Dalia Durán

La Urraca criticó que Dalia Durán haya expuesto a sus hijos a la violencia durante tanto tiempo, “¿por qué tiene que defenderte de su padre?”, se preguntó luego de escuchar a la modelo contar que su hijo evitó que la agredieran.

La conductora de espectáculos refirió que “la mejor forma de proteger a tus hijos de un hombre como ese es alejándolos de él”.

Sobre el adolescente de 16 años, reflexionó diciendo que “imagínate, tu hijo de 16 años, ¿por qué tiene que defenderte de su padre?”