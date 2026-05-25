En un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre los casos de violencia familiar en el entorno de la farándula peruana, la cubana Dalia Durán asentó una grave denuncia formal contra su expareja y padre de sus hijos, Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin.

La rubia acusó al cumbiambero de agresiones físicas y verbales directas, y lo más alarmante es que el ataque se perpetró en presencia de los hijos de la pareja.

Dalia Durán acusó no solo los golpes recibidos, sino también la afectación psicológica severa ejercida contra los menores, quienes estallaron en llanto y crisis de estrés al ver la vulneración de su madre.

En el parte policial se lee que el cantante incluso llegó a desearle la muerte a la cubana y que tiene todo el derecho de entrar al departamento donde ella vive con sus hijos porque él lo paga y es su marido.

El escándalo alertó a los vecinos, quienes inmediatamente solicitaron la presencia de los agentes de seguridad para auxiliar a Dalia Durán.

Un historial de reincidencia

Esta denuncia agrava críticamente la situación jurídica de John Kelvin, quien cuenta con un historial de mandatos judiciales previos, ya que cumplió reclusión en el penal de Lurigancho tras ser sentenciado por delitos de agresión física y psicológica en agravio de la madre de sus hijos.

Previamente, el Poder Judicial ordenó mandatos de prisión preventiva en su contra debido al reiterado incumplimiento de las órdenes de alejamiento vigentes en favor de la modelo cubana.