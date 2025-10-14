La relación entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt llegó oficialmente a su fin con la confirmación que dio el bailarín tras viralizarse un video en el que se le veía bailando muy cerca de otra mujer en una boda.

“Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, precisó en su momento.

“No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles. Creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto”, agregó.

BAILE CON OTRA MUJER

El exbailarín de Daniela Darcourt explicó que el video que ha venido circulando en redes corresponde a una boda celebrada semanas atrás y que no hubo ninguna conducta inapropiada.

“A mí me pareció un baile súper normal de una persona con otra persona. Ha sido una boda de hace tres semanas, me sorprende que haya salido recién. Es un baile con una amiga, para mí no tiene absolutamente nada de malo y espero que no se hable más de esto”, manifestó.

Hasta el momento, la salsera no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura, ya que viene cumpliendo cumpliendo una gira por Estados Unidos junto a Eva Ayllón.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO