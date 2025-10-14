Daniela Darcourt y su ruptura con Waldir Felipa es analizada por Lizbeth Cueva, quien examina el historial amoroso de la salsera tras confirmarse su separación. La noticia surgió cuando Magaly Medina mostró en su programa un video donde Felipa bailaba sensualemente con otra mujer en una fiesta, culminando con un paso que demostraba notable confianza entre ambos. Waldir, quien siempre distinguió entre su pareja de baile profesional y su relación con Daniela, tuvo que reconocer públicamente que su romance con la cantante había terminado tiempo atrás.

La revelación ocurre mientras Daniela Darcourt realiza una gira por ciudades norteamericanas junto a Eva Ayllón, alejada de la polémica que generó el video de su expareja. Lizbeth Cueva, al analizar el historial amoroso de la salsera, señala cómo este episodio se suma a anteriores relaciones públicas de la artista, marcadas por la exposición mediática que caracteriza a las figuras de la farándula peruana.

