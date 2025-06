Danny Rosales habló sin filtros sobre su vínculo con Pashi Pashi, su excompañera en televisión, y aclaró de una vez por todas los rumores. Si bien reconoció que hubo atracción y “tentación” de ambos lados, aseguró que jamás pasó nada entre ellos fuera de los sketchs.

“Cuando se fue el programa nos comunicamos, unos cuantos mensajes, pero en buena onda. Nunca hubo malicia, nunca, jamás hubo malicia entre ella y yo. Nunca me ha gustado relacionar el trabajo con el amor, no son compatibles. He tenido oportunidad, no te miento”, declaró a Trome.

Danny Rosales destacó que, pese a la cercanía y el interés mutuo, la situación no pasó a mayores. “Yo la fregaba, a veces hablábamos. Yo le decía si fuésemos enamorados. O sea, la tentación hubo de ambas partes. Atracción, gusto, no sé, cómo lo quieras llamar y yo cometo el error de decirle: ‘si salgo contigo, yo voy encapuchado y con mis lentes’. Y eso lo comentó con Jorge, por eso Jorge me tenía hinchado”, contó.

¿Por qué no salió con Pashi Pashi?

El humorista además se sinceró sobre el motivo que lo hizo pensar dos veces antes de salir con Pachi. “Esa mujer no pasa desapercibida. Entrando a una discoteca y obviamente, quién está al costado, el narizón Dany. Graba, graba. No, no había forma. Por eso más que todo lo hice. Aparte, también siempre cuido mi vida, no me gusta, así no haya hecho nada, no para qué, no hay que exponerse”, explicó.

“Sí nos besamos, pero solo en los sketchs”

Danny Rosales además contó que los únicos besos que compartió con Pashi Pashi fueron parte del trabajo. “Para un TikTok, para un sketch gracioso. Nada más”, aclaró. También reveló que a veces bromeaban con la idea de ser pareja, pero nunca se cruzó la línea.

