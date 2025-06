Danny Rosales, el cómico durante su paso por un podcast, donde dejó claro que no volvió a ser amigo de su colega tras una discusión ocurrida en 2023. A pesar de coincidir en el trabajo, Danny Rosales confesó que solo tolera a ‘Pepino’, con quien no mantiene trato cercano.

Consultado por su relación actual, Danny afirmó que no le guarda rencor, pero que prefiere mantener distancia porque no se soportan. Por su parte, ‘Pepino’ respondió que su actitud depende del trato que recibe, y que no se lleva bien con personas que lo desprecian o le faltan el respeto.

