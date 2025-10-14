Darinka Ramírez acusa a Jefferson Farfán de no ver a su hija y sentencia que “no le fluye ser padre”, revelando que la comunicación entre ellos solo ocurre mediante abogados. La modelo detalla que lleva tiempo solicitando un régimen de visitas formal, situación que se agrava cuando el exfutbolista pasó cinco meses sin ver a la pequeña antes de una visita reciente, para luego acumular un mes más de ausencia. Ramírez cuestiona que Farfán intentara ver a su hija precisamente cuando ella estaba en Colombia desarrollando su carrera musical, a pesar de que su abogado conocía este viaje previamente.

La empresaria busca permiso desde hace dos semanas para viajar a Colombia con su hija y su madre, solicitando autorización que el expelotero no le ha concedido a pesar de haberle ofrecido llevarse a la niña anteriormente. Darinka enfatiza que Jefferson Farfán “no le brinda ningún tipo de recreación” a su hija, mientras ella debe seguir procesos legales para estos trámites.

