El último fin de semana, Jefferson Farfán se reencontró con su hija menor después de cinco meses de separación, y a través de las redes sociales compartió lo que fue su emotiva reunión, donde se le ve realizando actividades junto a la pequeña, dejando en segundo plano las diferencias que mantiene con Darinka Ramírez.

“Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer sus pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo”, había escrito el exseleccionado peruano junto a las imágenes que rápidamente conmovieron a sus seguidores.

Condiciones de Darinka

Si bien el reencuentro se concretó, no estuvo libre de polémica, ya que en conversación con el programa de Ethel Pozo, Darinka Ramírez aclaró que no se opone a que su hija comparta con su padre, pero considera necesario establecer ciertos límites.

Consultada sobre si permitiría que Xiomy Kanashiro, actual pareja de ‘la Foquita’, también comparta tiempo con la menor, ella fue contundente: “Sería bueno que primero conozca a su hija, ya que su enamorada en sí no forma parte del entorno de mi hija y tenía ya más de 5 meses que no la veía”.

Con estas declaraciones, la madre de la menor dejó en claro que su prioridad es fortalecer primero el vínculo entre padre e hija, antes de que la niña comparta momentos con la pareja de Jefferson Farfán.

