Darinka Ramírez se lanza como cantante y revela que “no le alcanza” lo que le da Jefferson Farfán, afirmando que “la vida es cara” durante su entrevista con Magaly Medina. La modelo, quien comparte una hija con el exfutbolista, explica que los ingresos que recibe del padre de su pequeña son insuficientes para mantener su estilo de vida, lo que la ha motivado a emprender nuevos proyectos musicales. Esta declaración sorprende al medio del espectáculo, pues Farfán era reconocido como uno de los futbolistas peruanos mejor pagados de la historia, generando expectativa sobre los gastos que Ramírez considera esenciales.

La joven empresaria detalla que sus frecuentes viajes a Brasil, Nueva York y otros destinos son financiados con sus propios recursos, obtenidos mediante su participación en el programa “El Valor de la Verdad” donde ganó una suma considerable. Además, Ramírez aseguró que complementa sus ingresos trabajando con diversas marcas publicitarias y operando en el rubro inmobiliario.

