Darinka Ramírez rompe el silencio tras la visita de Jefferson Farfán a su hija, revelando que desconoce cuándo ocurrirá el próximo encuentro. La joven confesó, en una entrevista televisiva, que accedió a que la ‘Foquita’ se llevara a la menor “por unas horas” con una persona de confianza, después de más de cinco meses sin contacto. Ramírez explicó que toda la comunicación se maneja a través de abogados y afirmó que durante la entrega no hubo intercambio de palabras, subrayando su pedido de establecer un régimen de visitas formal que brinde estabilidad.

Vea también: Jefferson Farfán al fin ve a su hija y Magaly explota: “Las broncas no son con los menores”

Por su parte, Magaly Medina, quien presentó las imágenes del reencuentro en su programa, opinó que lo crucial es que la niña pueda ver a ambos padres sin conflictos. La conductora recalcó que la pequeña tiene “todo el derecho del mundo” de crecer con el amor de su padre y su madre, destacando que Farfán fue un padre presente durante el embarazo y los primeros momentos de la vida de la niña.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO