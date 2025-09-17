Dayanita acusa a sus excompañeros de hacerle brujería, lo que provocó que el equipo de JB en ATV respondiera con todo afirmando que “la bruja es ella”. La actriz cómica realizó estas declaraciones durante una transmisión en plataformas digitales, donde aseguró haber tenido sueños premonitorios sobre hechizos provenientes de su antiguo entorno laboral, aunque evitó dar nombres específicos. Esta no es la primera vez que Dayanita involucra elementos esotéricos en su vida pública, recordándose que hace meses fue detenida por quemar una calavera en la calle.

Los integrantes del elenco de Jorge Benavides reaccionaron con humor ante las acusaciones, donde Martín Farfán bromeó diciendo “son cositas de Dayanita” y sugirió prepararse con “cuy negro, calaveras y huevos por kilos”. La divertida respuesta del grupo evidencia la buena relación que mantienen entre sí, contrastando con las serias acusaciones de la actriz. Este episodio demuestra cómo los conflictos en la farándula peruana a veces adoptan dimensiones insospechadas, mezclando el mundo del espectáculo con elementos sobrenaturales.

