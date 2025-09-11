La actriz cómica Dayanita aseguró que se prepara para viajar a Estados Unidos y trabajar como actriz ‘nopor’, dejando en claro durante su entrevista con Magaly Medina que su objetivo es puramente laboral al afirmar “no me voy a enamorar, solo a trabajar”. La artista, quien se mostró decidida con este radical giro en su carrera, reveló que una empresa le ha ofrecido un contrato de 7,000 dólares semanales para grabar contenido para adultos, una suma que justifica su audaz decisión profesional.

Dayanita, quien promete competir con la exitosa actriz peruana Marina Gold en este género, ya cuenta con la visa de trabajo que le permitirá establecerse legalmente y desempeñarse en la industria del cine para adultos. Sin embargo, la comediante prefiere mantener en absoluta reserva los detalles específicos de su contrato y los planes concretos, argumentando que teme que le “malogren el plan” si la información se divulga prematuramente.

