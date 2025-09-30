Dayanita ‘cuadra’ a Jair Céspedes con una contundente respuesta donde afirma que “una persona borracha sí sabe lo que hace”. La actriz cómica, quien reaccionó a las excusas del exfutbolista, desestimó su justificación de haberle coqueteado bajo efectos del alcohol, señalando que solo busca tapar sus errores. Dayanita, recordando una situación similar con su expareja ‘Topito’, quien también usaba la misma excusa, evidenció un patrón que según ella los hombres repiten para evadir responsabilidades.

Por su parte, Magaly Medina, narrando la postura de la cantante, calificó la réplica como “aniquiladora” hacia Céspedes. La conducta reveló que Dayanita posee más pruebas sobre el caso, aunque habría decidido no exponerlas todas para no perjudicarlo excesivamente. La ‘Urraca’ también analizó que el deportista, al actuar con indiferencia frente a sus amigos, intenta aparentar ser un “macho alfa” que solo bromeaba, un comportamiento que para la conductora resulta poco creíble.

