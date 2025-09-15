Durante su segunda aparición en El valor de la verdad, Dayanita sorprendió al mostrar capturas de conversaciones con el futbolista Jair Céspedes, quien le escribió por Instagram en tono coqueto, pese a estar casado. “Mucho hablas, poco actúas”, respondió la actriz a uno de los mensajes, a lo que el jugador contestó: “Quiero ver, pues, por eso pregunté”. La interacción comenzó el día del cumpleaños de Dayanita, cuando Céspedes le envió un saludo y reaccionó a sus historias promocionando contenido para adultos.

La actriz dejó claro que no inició la conversación y que todo ocurrió en el contexto de su trabajo como generadora de contenido. “Yo no lo busqué. Él está pendiente de todas mis publicaciones”, afirmó, dejando entrever que el futbolista mostró interés más allá de lo profesional.

Dayanita y las reacciones en el set y en redes sociales

La revelación generó incomodidad en el set, especialmente porque el novio de Dayanita, Miguel Rubio, estaba presente durante la emisión. Aunque no intervino directamente, su rostro reflejaba sorpresa ante los mensajes expuestos. En redes sociales, los usuarios criticaron la actitud del futbolista y cuestionaron el rol de figuras públicas que se involucran en escándalos mientras mantienen una vida familiar.

Beto Ortiz, conductor del programa, también se mostró sorprendido por el contenido de los chats y por el hecho de que Céspedes sea amigo cercano de Jefferson Farfán. “Es un jugador del Muni, ha estado en Cristal y Alianza. Tiene esposa e hijos”, comentó, generando aún más controversia.

La esposa del futbolista rompe el silencio

Tras la emisión del programa, Yanirita Sanz, esposa de Jair Céspedes, publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al escándalo: “Cerramos los ojos cuando lloramos, besamos y soñamos porque las cosas más bonitas no se ven, se sienten”. Aunque no mencionó directamente a Dayanita ni a su esposo, la publicación fue vista como una reacción emocional ante la exposición mediática.

La modelo también compartió un video del programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán, lo que algunos usuarios interpretaron como una forma de respaldar al entorno del futbolista y desviar la atención del escándalo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO