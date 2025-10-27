Dayanita factura en EE. UU., tal como reveló Magaly Medina, quien detalló que la actriz cómica recorre el auténtico Hollywood, un escenario que, lejos de ser solo un paseo, se ha convertido en su fuente de ingresos en dólares. Mientras ella vive su “sueño americano” desde el otro lado de la frontera, en la escena local el ‘Metiche’ se queda dormido, un hecho que contrasta con la efervescencia de sus colegas, aunque los detalles de su particular sueño durante un evento aún no se conocen.

Vea también: Korina Rivadeneira vive drama por complicada enfermedad: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

Por otro lado, el Puma Carranza genera revuelo al mostrarse amoroso con una chibola en una discoteca, donde fue captado tomándola de la cintura mientras bailaban al compás de la música. Este comportamiento, que recuerda a su actitud en los viejos tiempos, sugiere que el exfutbolista podría estar enamorado nuevamente.

