El ‘amigue’ de Dayanita revela que la actriz cómica era infiel con él, desmintiendo rotundamente la versión que ella presentó en televisión sobre su supuesta relación amistosa. El joven de nombre Franco, identificado como creador de contenido, salió al frente “recontra indignado” después de que Dayanita declarara que él era gay y solo un amigo, afirmando en cambio: “yo he sido amigo con derechos de Dayanita”. Esta revelación se produce días después de que la actriz asegurara haber vuelto con su “Maluma bamba“, pese a haber sido captada en imágenes caminando de manera melosa y bien agarrada de la cintura con Franco.

Vea también: Jean Deza sale a junto a Shirley Arica ¡Y termina durmiendo junto a su incondicional Gabriela Alava!

Magaly Medina mostró el video donde Franco expresa su frustración: “me duele que ahora salgas a declarar todas las cosas que dijiste de mi persona después de todas las cosas que tú sabes que hemos pasado juntos”. El joven añadió con contundencia “yo no soy tu amigo, yo fui tu amigo con derechos”, dejando en evidencia las contradicciones en el relato de Dayanita.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO