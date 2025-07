Dayanita atravesó un difícil momento personal luego de que su pareja, Miguel Rubio, decidiera poner fin a su relación tras enterarse de forma pública sobre el nuevo trabajo de la actriz en el mundo del contenido para adultos.

Durante una transmisión en vivo, ambos se mostraron tensos y terminaron abandonando el espacio, generando preocupación entre los seguidores por la actitud de ambos y la evidente incomodidad emocional de la humorista.

En medio del llanto, Dayanita confesó: “Mi pareja me terminó, no sabía lo que estaba pasando, no lo sabía”, dejando en claro que Rubio no estaba al tanto de sus recientes actividades laborales, lo que habría generado un quiebre en su relación.

La actriz se mostró visiblemente afectada, pues no esperaba que la revelación tuviera consecuencias tan directas en su vida sentimental.

