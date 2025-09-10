¡Tremenda bomba! Dayron Martin sorprendió a todos al confesar en el programa ¡Ponte en la cola! que conoció en el pasado a Pamela López, cuando ambos residían en Trujillo.

El músico cubano no dudó en admitir que tuvieron bastante cercanía en esa época: “Me la presentaron allá, tuvimos bastante interacción”, señaló durante la entrevista.

El exintegrante de conocidas orquestas tropicales explicó que conoció a la aún esposa de Christian Cueva en el año 2009, aunque aclaró que nunca mantuvo un romance con ella. Sin embargo, generó polémica al dejar entrever que entre ambos existió cierta química.

“No relación no y nos caímos bien en ese tiempo, había buena química. Hubo sus cositas por ahí. Hubo su roce”, confesó.

Pamela López responde a Dayron Martin

Tras las confesiones del músico, Pamela López también fue abordada y no dudó en aclarar su versión de los hechos: “No me acuerdo, no pasó. Fue 2009 que lo conozco, no me acuerdo del beso, tengo memoria selectiva. Yo conozco al papá de mis hijos en el 2012″, expresó.

