El esposo de Maju Mantilla confirmó que la conductora tuvo un amorío con un actor colombiano, revelando un affair que trascendió de la ficción a la realidad durante las grabaciones de la telenovela “Te volveré a encontrar” en 2018. Gustavo Salcedo, exmarido de la exMiss, validó la información tras una investigación de Magaly Medina, quien analizó las escenas donde Mantilla demostraba una química “impactantemente real” con su coprotagonista, particularmente en momentos románticos que contrastaban con su actuación regular.

Vea también: ¿Se viene un ‘Aladinito’? Pamela Franco revela si está o no embarazada de Christina Cueva

Medina destacó en su programa que, aunque la actriz “está en la categoría de Nicola Porcella” según sus habilidades interpretativas, las escenas de besos y camas se mostraban con un realismo inusual que sugerían una conexión auténtica. La conductora explicó que, a diferencia de muchas actrices que imponen condiciones para limitar este tipo de escenas en sus contratos, Mantilla se desenvolvió con notable soltura en estas secuencias, generando especulaciones sobre la naturaleza de su relación con el actor colombiano.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO