El Grupo 5 comparte su experiencia en los Latin Billboards 2025, un hito que Magaly Medina resaltó al confirmar que la agrupación fue invitada oficial por los organizadores del Billboard Latin Music Awards. Aunque no compitieron en ninguna categoría específica, su presencia como músicos invitados marca la primera vez que reciben este reconocimiento, lo que les permitió participar en la semana más importante de la música latina.

Durante su estadía en Miami, los representantes de la cumbia peruana se pasearon por diferentes programas de televisión como Univisión y Telemundo, incluyendo ‘Primer Impacto’, donde hablaron de sus triunfos y cómo llenan estadios. Esta exposición internacional, que llevó la roja y blanca a uno de los escenarios más prestigiosos, consolida su legado musical y evidencia que el esfuerzo constante los ha posicionado como embajadores de la música peruana en el extranjero.

