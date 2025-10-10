La inestabilidad política en el Perú ha quedado marcada en la última década por la constante rotación de jefes de Estado y la corta duración de sus mandatos. Desde el año 2016, ningún presidente ha culminado el periodo constitucional de cinco años y varios debieron abandonar el cargo de manera anticipada por crisis institucionales, renuncias o destituciones.

Pedro Pablo Kuczynski fue el primero en este ciclo, gobernando desde julio de 2016 hasta marzo de 2018, acumulando apenas un año y 236 días en el mando. Le siguió Martín Vizcarra, quien asumió en marzo de 2018 y dejó el poder en noviembre de 2020, tras dos años y 231 días. Tras la destitución de Vizcarra, Manuel Merino ocupó el cargo solo cinco días en noviembre de 2020, en medio de una crisis social y política.

En ese ambiente tenso, Francisco Sagasti lideró el país durante 252 días, desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021. Después, Pedro Castillo asumió la presidencia en julio de 2021 y fue destituido en diciembre de 2022, gobernando por un año y 132 días. Finalmente, Dina Boluarte tomó el poder en diciembre de 2022 y permaneció dos años y 306 días, hasta octubre de 2025.

¿Por qué no terminaron sus mandatos?

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció a la presidencia tras verse acorralado por denuncias de corrupción y la inminente destitución promovida por el Congreso, en medio del escándalo Lava Jato y presiones políticas graves.​

Martín Vizcarra (2018-2020): Fue destituido por el Congreso bajo la figura de “incapacidad moral permanente” tras denuncias de corrupción y la pérdida de respaldo político.​

Manuel Merino (2020): Renunció a los cinco días de asumir el cargo ante la presión social y multitudinarias protestas, producto de la crisis que generó la destitución de Vizcarra y la falta de legitimidad popular.​

Francisco Sagasti (2020-2021): Asumió la presidencia únicamente como mandatario interino designado por el Congreso para completar el ciclo electoral, sin expectativa de un mandato completo.​

Pedro Castillo (2021-2022): Fue destituido y arrestado tras intentar disolver el Congreso y declarar un estado de excepción, lo que fue considerado un golpe de Estado. El Parlamento respondió con su destitución inmediata por “incapacidad moral”.​

Dina Boluarte (2022-2025): Fue destituida por el Congreso en octubre de 2025, también bajo la acusación de “incapacidad moral permanente”, tras perder el apoyo político, enfrentar una severa crisis de inseguridad y múltiples escándalos de gestión.

Vacancia de Dina Boluarte y juramentación de José Jerí

El Congreso de la República aprobó con 122 votos a favor la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, poniendo fin a su gestión iniciada en diciembre de 2022. La decisión fue oficializada mediante resolución legislativa y abrió paso a un nuevo proceso de sucesión constitucional.

En la madrugada, José Jerí Oré, entonces presidente del Congreso, juró como jefe de Estado y anunció que asume con humildad la presidencia de la república “para instalar y dirigir un gobierno de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir, juntos, acuerdos mínimos”.

