¡El reconocido diseñador peruano Jorge Luis Salinas, de Gamarra, repite por segundo año consecutivo en el Fashion Week de Milán, donde presentará su nueva colección en la pasarela central este 28 de septiembre. Magaly Medina lo destacó en su programa como “nuestro motivo de orgullo”, resaltando que sus emblemáticos tejidos y el trabajo de las tejedoras peruanas han impresionado a críticos y revistas especializadas internacionales.

El diseñador, conocido por fusionar la tradición textil peruana con la moda contemporánea, promete una gran sorpresa en esta edición del evento. Su participación consolida la presencia de la moda peruana en una de las vitrinas más importantes a nivel global, demostrando que el talento nacional puede competir entre los grandes de la industria.

