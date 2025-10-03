El fatal accidente con una excavadora en Vietnam le arrancó la vida de forma instantánea a un obrero, un suceso que ocurrió durante una jornada laboral rutinaria que se transformó en una escena de horror cuando el brazo giratorio de la máquina impactó violentamente contra su cabeza. Sus compañeros, quienes presenciaron el hecho con desesperación, corrieron para socorrerlo aunque ya nada podía hacerse, ya que la fuerza del golpe fue tan severa que el escenario se tornó terrorífico.

Vea también: Padre de hombre hallado en maletera: “Al parecer la señora ha estado enferma”

Las autoridades y equipos de emergencia que llegaron de inmediato al lugar se encontraron con una escena marcada por el pánico y un silencio elocuente, mientras que la investigación posterior ahora pone en duda las medidas de seguridad de la obra. Este trágico incidente, que terminó en pesadilla en una calle de Vietnam, evidencia los riesgos latentes en el manejo de maquinaria pesada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO