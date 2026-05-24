Los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez expusieron sus propuestas sobre infraestructura en el debate técnico, con diagnósticos opuestos sobre las obras paralizadas y el financiamiento de megaproyectos.

El representante de Fuerza Popular, Carlos Neuhaus, criticó la incompetencia del actual gobierno y propuso reactivar las obras mediante nuevas licitaciones transparentes.

Mientras que su contraparte de Juntos por el Perú, Gustavo Guerra, destacó los récords de inversión pública del 2021 y planteó priorizar el proyecto bioceánico que una Chancay con Pucallpa.

¿Qué dijo Carlos Neuhaus de Fuerza Popular sobre la infraestructura?

Carlos Neuhaus Tudela, empresario y expresidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló que el Perú está sobrediagnosticado y subejecutado.

Destacó su función en la organización de los Panamericanos y sostuvo que es el ejemplo de que con orden y decisión se puede ejecutar infraestructura de nivel mundial en tiempo récord y por debajo del presupuesto.

Propuso reactivar las obras paralizadas cortando los contratos con problemas legales y convocando nuevas licitaciones transparentes usando tecnología para evitar la corrupción.

También destacó la necesidad de preparar infraestructura de prevención ante la amenaza de un fenómeno de El Niño fuerte y un posible sismo en la costa central.

¿Qué dijo Gustavo Guerra de Juntos por el Perú sobre la infraestructura?

Gustavo Guerra García, economista y exviceministro de Hacienda (2021-2022), destacó que en 2021 se logró la tasa de ejecución de inversiones públicas más alta desde la creación de Invierte.pe en 2017.

Sostuvo una propuesta principal que es el proyecto bioceánico que unirá los puertos de Chancay y Callao con Pucallpa, articulando a Brasil con China a través del Perú.

También planteó fortalecer otros ejes transversales como el corredor Cajamarca-Bambamarca, San Juan de Marcona-Las Bambas y la modernización del ferrocarril del sur hacia Corío.

Gasoducto del sur y caminos rurales

Guerra señaló que el gasoducto del sur está 35% construido y debe relanzarse para igualar los precios del gas en todo el Perú, porque no es posible que la gente en la zona de producción de Camisea pague un precio más elevado que en Lima.

En caminos rurales, propuso un programa de pavimentación económica de 8 mil kilómetros, 12 mil mejorados en afirmado y 30 mil kilómetros con acciones de bajo costo a través de núcleos ejecutores.

Transporte urbano: diagnóstico y soluciones opuestas

Sobre el transporte urbano, Guerra culpó a los decretos legislativos de los años 90 durante el gobierno de Fujimori por el caos, la congestión y los accidentes y propuso subsidios porque en el Perú las personas que ganan menos de mil soles gastan el 50% de sus ingresos en transporte.

Neuhaus, por su parte, apostó por incentivar los vehículos eléctricos y desincentivar el transporte individual, priorizando el transporte público con financiamiento a plazos largos.

El cruce por la inestabilidad política y las obras paralizadas

Guerra acusó al fujimorismo de haber “bajado a cuatro de los últimos seis presidentes”, generando inestabilidad que mantiene paralizados megaproyectos como el gasoducto del sur, Río Cachi, Majes Siguas II y la segunda etapa de Olmos.

Ante ello, Neuhaus respondió que “estos presidentes que hemos tenido han sido una lágrima”, pero confió en que el nuevo sistema parlamentario permitirá evitar periodos intermitentes.

Sobre el Metro de Lima, Guerra propuso priorizar la Línea 3 y los trenes de cercanía norte (a Barranca) y sur (a Ica), mientras Neuhaus sostuvo que Perú, como país grado de inversión, puede conseguir recursos para las líneas 3, 4, 5 y 6.