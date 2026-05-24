La exvicepresidenta Mercedes Aráoz sostuvo que el miembro del equipo de Fuerza Popular, Vladimiro Huaroc y el de Juntos por el Perú, Sinecio López, perdieron mucho el tiempo y no trajeron ninguna propuesta durante el bloque de reforma del Estado en el debate técnico.

Aráoz cuestionó que “ninguno de los dos mencionaron la palabra corrupción” y advirtió que “ninguno dio una mirada de solución real”.

La también exministra calificó como una “gran oportunidad” desaprovechada la discusión sobre reforma del Estado.

¿Qué críticas tuvo Aráoz sobre el debate técnico?

Mercedes Aráoz señaló que Sinecio López “simplemente acusó” durante su intervención y propuso tener organismos autónomos de control sin explicar cómo fortalecerlos.

“¿Cómo lo refuerzan? ¿Qué acciones le van a dar para que la Junta Nacional de Justicia o el TC o la Contraloría tengan fuerza para tener ese control?”, cuestionó Aráoz Fernández.

Además, recordó que existen los organismos autónomos de control y que lo que se requiere es precisar cómo refuerzan la independencia y las capacidades técnicas de esos grupos.

Mercedes Aráoz advierte que “la corrupción merece mucha más atención”

Sobre la intervención de Vladimiro Huaroc, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, Aráoz fue contundente: “Yo creo que la corrupción merece mucho más atención. Yo creo que hay el sobredimensionamiento de las reglas”.

La exvicepresidenta criticó que el candidato hablara de educación y campañas sin presentar iniciativas legislativas concretas.

Mercedes Aráoz propuso reducir “barreras burocráticas” que facilitan actos de corrupción, así como mejorar la rendición de cuentas en gobiernos subnacionales.

Alerta sobre el avance del crimen organizado en Perú

Asimismo, Mercedes Aráoz advirtió que la minería ilegal y todas las actividades ilegales es la madre de los problemas que estamos viviendo.

Alegando que la presencia de organizaciones criminales transnacionales como el Comando Vermelho de Brasil y el Tren de Aragua de Venezuela, vinculadas al lavado de dinero a través de la venta de oro, “está carcomiendo nuestra sociedad”, afirmó, y advirtió que si no se mide el impacto de estas actividades en la descentralización, “vamos a parecernos muy pronto a lo que le pasa a México”.