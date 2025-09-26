La declaración del ministro Ángel Manero sobre priorizar el agua para minería generó controversia durante el Foro del Agua realizado en el marco de la Convención Perú-MIN 37 en Arequipa. El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego argumentó que en escenarios de escasez debe elegirse la minería, pues esta actividad genera el flujo de caja necesario para el país.

Manero defendió este “cambio de lógica importante” en la política de recursos hídricos, afirmando que “la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no”. El ministro aseguró que su portafolio apoyará todos los proyectos mineros que lleguen, una postura que marca un giro significativo en la tradicional disputa por el agua. Estas declaraciones, provenientes de la máxima autoridad agraria, han desatado un intenso debate sobre el modelo de desarrollo nacional y la seguridad alimentaria.

