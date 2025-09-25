La polémica se enciende en el caso de de violación sexual contra Cristian Martínez Guadalupe, alias ‘Cri-Cri’, luego que se difundiera un avance de las confesiones que dio en el programa de Beto Ortiz. La defensa de la joven que lo acusa busca evitar la difusión del episodio en TV.

“El impedimento y prohibición al denunciado Cristian Antonio Martínez Guadalupe de brindar declaraciones, dar entrevistas, en cualquier medio de comunicación nacional e internacional”, se lee en el documento que busca la restricción.

El familiar del exfutbolista, quien estuvo casi un año recluido, reveló la profunda decepción que siente hacia quien consideraba su hermano, mientras que atribuyó su libertad al incansable esfuerzo de su madre para probar su inocencia. “Si no fuera por ella, seguro me quedaba 20 años adentro”, fue su confesión según la promoción de dicho programa.

“Me dolió bastante que salga de él”, expresa ‘Cri-Cri’ sobre la ‘Foca’ Farfán, a quien responsabiliza de una traición que califica como un nuevo entierro. El invitado añadió que sintió que su primo “lo desenterró para apuñalarlo nuevamente”, lo que refleja la magnitud del quiebre en su relación.

